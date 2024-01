Bronzetti-Kerber oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Angelique Kerber nel primo turno del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. Bilancio di una vittoria e cinque sconfitte per la tedesca, che non ha iniziato al meglio la stagione ma c’è da dire che è tornata nel circuito dopo uno stop di oltre un anno e mezzo. Avvio di 2024 non troppo fortunato neppure per Bronzetti, la quale ha perso tre dei quattro match disputati in Australia. Kerber ha vinto l’unico precedente, sull’erba di Bad Homburg nel 2022, e scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare Lucia, pronta a giocarsi le sue carte.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Kerber scenderanno in campo oggi (martedì 30 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto match di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 16.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Bronzetti sul veloce di Linz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.