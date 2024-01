Brio su Allegri: “E’ il top player della Juventus, quest’anno la squadra ha meno pressioni”

L’ex difensore juventino Sergio Brio si apre ai microfoni di Tuttosport, parlando del campionato in corso e del ruolo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: “È il top player di questa Juventus. Adesso poi si vede anche un gran bel gioco, a dispetto di chi criticava Allegri a inizio stagione. Piano piano sono scomparsi quelli che lo mettevano in discussione. Allegri è stato bravo a tirar dritto per la sua strada nei momenti di difficoltà e a non farsi condizionare dall’opinione pubblica, difendendo le sue idee e plasmando la squadra secondo quelle che potevano essere le caratteristiche tecnico-tattiche più congeniali agli elementi a disposizione“. Sulla corsa al titolo: “I nerazzurri hanno uno squadrone, però la Juve non fa le coppe. Questo può rivelarsi un vantaggio strada facendo. Giocare solo una volta a settimana ti permette di gestire meglio le energie. E poi quest’anno i bianconeri hanno meno pressioni: non sono loro la squadra da battere e che deve vincere a tutti i costi il campionato. Il che, mentalmente, può aiutare in un testa a testa”.