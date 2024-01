Vitesse-Feyenoord interrotta: tutti gli aggiornamenti

Il match tra Vitesse e Feyenoord, valevole per la diciottesima giornata del massimo campionato olandese, è stato interrotto a pochi minuti dalla fine per via dell’invasione di campo da parte dei tifosi dei padroni di casa con anche dei tafferugli sugli spalti. Il punteggio della partita dice 2-1 Feyenoord che aveva subito il gol del pareggio al 76′ da Boutrah, ma si era riportato in vantaggio all’83’ con Lingr. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, vediamo cosa decideranno le autorità. La partita è a forte rischio sospensione definitiva.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – La partita è ripresa