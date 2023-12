Brighton, De Zerbi: “Meritavamo di perdere, all’Arsenal le nostre congratulazioni”

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal: “Sono deluso per il risultato, ma meritavamo di perdere, l’Arsenal ha giocato molto meglio di noi e meritava la vittoria. Abbiamo difeso bene e lottato duramente, ma a dire il vero loro hanno giocato meglio. Abbiamo avuto l’occasione per segnare nel secondo tempo e magari il risultato sarebbe stato diverso, ma oggi non meritavamo punti. Nel calcio può succedere di tutto, quando non meritiamo i punti devo essere onesto. Abbiamo speso molte energie giovedì e ci siamo preparati per questa partita in poco tempo, quindi a volte dobbiamo essere onesti e congratularci con l’Arsenal, è la migliore squadra della Premier League fino a questo momento della stagione. Voglio concentrarmi su quello che dobbiamo fare. Sono orgoglioso dei miei giocatori, hanno lottato come leoni. Non siamo abituati a giocare contro questo tipo di avversario; siamo abituati ad avere più controllo, possesso palla e possibilità di segnare. I miei giocatori possono giocare meglio ma oggi è stata dura. Abbiamo perso contro i vincitori del titolo? È possibile ma dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e sul nostro obiettivo”.