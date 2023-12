MOVIOLA – Lazio-Inter, Gila con petto e poi mano largo: per Maresca e Var non è rigore

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Lazio-Inter, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Su un attacco dei nerazzurri, la palla arriva a Gila che, tutto solo dentro l’area di rigore, controlla la palla con il petto e poi sbatte sul braccio largo. Per l’arbitro Maresca e per il Var non c’è calcio di rigore. L’episodio ricorda molto da vicino quanto accaduto in Genoa-Juventus venerdì sera con Bani: la palla gli toccò la coscia e poi la mano larga. Anche lì niente rigore.