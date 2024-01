Brasile: Dorival Junior nuovo commissario tecnico, ufficialità a breve

Dorival Junior sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Manca solo l’annuncio della Federcalcio verdeoro, che qualche giorno fa aveva annunciato l’addio di Diniz. Dorival ha lasciato la panchina del San Paolo, squadra che allenava questa stagione e le sue stesse dichiarazioni anticipano il nuovo ruolo nazionale: “È la realizzazione di un sogno personale, che è stato possibile solo perché ho ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto al San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver preso parte a questo importante periodo di ricostruzione. Grazie agli investimenti infrastrutturali e progettuali degli ultimi anni, il club è pronto ad accogliere i professionisti più qualificati presenti sul mercato. Vorrei anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e sostegno”.