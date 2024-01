Highlights Pistoia-Cremona 64-60, Serie A basket 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Pistoia si prende una partita equilibrata fino alla fine contro Cremona che ha mostrato tanti spunti, anche se dal PalaCarrara ne esce con zero punti. Un match che ha avuto protagonista Charlie Moore che ha fatto il bello ed il cattivo tempo e che c’è stato sempre per la sua squadra, anche nei momenti di difficoltà. Punti importanti per Pistoia che ha messo in atto una prestazione davvero importante. Queste le emozioni del match.