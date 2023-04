Brancaccio-Papamichail oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2023

Nuria Brancaccio se la vedrà contro Despoina Papamichail nel primo turno del torneo WTA 250 di Bogotà 2023. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, la classe 2000 di Torre del Greco punta a confermarsi anche nel main draw e va a caccia di una vittoria pesante. A contenderle l’accesso al secondo turno sarà la greca Papamichail, giocatrice che il tennis italiano ha avuto modo di conoscere quest’anno nella United Cup. Tra le due non ci sono precedenti e il match si prospetta molto equilibrato. Le quote, tuttavia, pendono leggermente in favore di Brancaccio, che sogna in grande.

TABELLONE

MONTEPREMI

Brancaccio e Papamichail scenderanno in campo oggi (martedì 4 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata sulla Court 3 dalle ore 17:00, al termine di Vicens Mas-Stearns. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Brancaccio e Papamichail. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della kermesse colombiana.