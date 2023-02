Brancaccio-Brouwer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Atp Marsiglia 2023

Raul Brancaccio affronterà Gijs Brouwer nel turno decisivo di qualificazione del torneo Atp 250 di Marsiglia, in programma dal 13 al 19 febbraio. L’azzurro è la testa di serie numero uno del tabellone cadetto, forte del suo ranking vicino ai primi 120 del mondo dopo la splendida vittoria challenger ottenuta a Tenerife. Certamente il miglior momento della carriera per Raul, che però deve ancora fare esperienza sui campi veloci indoor. Per questo motivo l’olandese, che a Rotterdam si è spinto fino ai quarti di finale, rappresenta un avversario decisamente ostico e che parte con i favori del pronostico. Non è prevista produzione televisiva dell’incontro, che si disputerà come 2° a partire dalle ore 12:00.