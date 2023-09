Braga-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Braga-Napoli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. Inizia la competizione Uefa riservata alle formazioni Under 19 e gli azzurri vogliono subito conquistare tre punti contro i portoghesi alla Cidade Desportiva do SC Braga. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 15 di mercoledì 20 settembre, diretta tv e streaming su Uefa.tv e su Infinity+, diretta scritta su Sportface.

