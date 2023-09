Sheriff-Roma, Mourinho oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Roma, dopo la larghissima prima vittoria in campionato conquistata ai danni dell’Empoli, di trova a fare il proprio esordio europeo contro lo Sheriff Tiraspol nel match valevole la fase a gironi di Europa League 2023/2024. La compagine giallorossa, nonostante parta nettamente favorita, non deve sottovalutare questo impegno. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 20 settembre alle ore 18.45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

