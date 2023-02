Braga-Fiorentina 0-3: palleggio tiro e super gol del neo entrato Cabral (VIDEO)

di Christian Poliseno 18

Fiorentina che mette dentro un tris importantissimo nel match contro il Braga per i sedicesimi di Conference League 2022/2023. Al minuto 79′, pochi minuti dopo essere entrato in campo per sostituire Jovic, Arthur Cabral ha segnato un gran gol. Controllo, pareggio e tiro, per mattere Matheus. Ecco il video del gol.