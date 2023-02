Lazio-Cluj, Tare: “Daremo il massimo per onorare la Conference League”

“Dopo un’Europa League chiusa con una grande delusione, ora dobbiamo dare il massimo in questa competizione, e la formazione di stasera lo dimostra. Cercheremo di fare risultato importante che ci dia ottimismo per il futuro”. Così Igli Tare ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Cluj, valida per i playoff di Conference League. Il dirigente dei biancocelesti ha poi aggiunto: “Se è una partita per testare la profondità della rosa? C’è chi gioca meno e chi deve trovare la sua forma migliore: la partita di stasera è occasione per tutti. Marcos Antonio? È un ragazzo giovane, ci sono tanti fattori che giustificano il minutaggio avuto finora. Sarri è un allenatore esperto, sa cosa fa. È un giocatore di grande valore, lo vediamo tutti i giorni, è un professionista che dà il massimo in ogni allenamento. Ha bisogno di ambientarsi, il suo momento arriverà”.