Boxe, Mondiali Tashkent 2023: avanza Mouhiidine nei -92kg, sconfitto Baldassi nei -57kg

Parte bene il cammino di Aziz Abbes Mouhiidine ai Mondiali 2023 di boxe, in corso di svolgimento nella capitale uzbeka di Tashkent. L’argento iridato in carica ha sconfitto il kazako Aibek Oralbay nel suo match d’esordio nella categoria -92Kg. Un successo arrivato con verdetto non unanime al termine di una contesa che in realtà l’azzurro ha dominato dall’inizio alla fine contro un avversario apparso di un livello decisamente più basso. Si è invece fermata l’avventura di Michele Baldassi, che nei sedicesimi di finale della categoria -57 Kg si è dovuto arrendere al messicano Miguel Fernando Vega Barreras. Il peso piuma campano è stato sconfitto con verdetto unanime al termine di una contesa in cui l’avversario ha messo in mostra un ottimo bagaglio tecnico.