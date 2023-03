Boxe, Mondiali femminili 2023: Testa e Sorrentino ai quarti a Nuova Delhi

Buone notizie da Nuova Dehli, dove sono in corso i Mondiali Elite di boxe: Irma Testa e Giordana Sorrentino sono approdate ai quarti di finale. Nella categoria dei 57 Kg, Testa si è imposta per 5-0 sulla vietnamita Hao e contenderà un posto tra le prime quattro alla brasiliana Romeu domani. Un netto 5-0 anche per Sorrentino, ai danni della portoricana Rosado nella categoria 50 Kg. Per lei i quarti saranno contro la colombiana Valencia. Nulla da fare invece per Susie Canfora, sconfitta per RSC al primo round del torneo riservato ai 63 Kg.