La Juventus si impegna nella lotta contro il razzismo: pronto la stagione del podcast “Sulla Razza”

La Juventus lotta contro ogni fonte di razzismo e di discriminazione. Nella giornata, quella del 21 marzo, che alla storia passa come la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, la società bianconera ha annunciato che la seconda stagione del podcast “Sulla Razza” che verrò trasmesso in alcuni istituti scolastici ed avranno l’obiettivo di eliminare il razzismo nelle future generazioni, attraverso una nota ufficiale.

Questo il contenuto della nota ufficiale: “Oggi, 21 marzo, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Un tema da sempre rilevante per la Juventus, che nell’ultimo decennio ha dato vita a programmi strutturati con un obiettivo ben preciso: creare consapevolezza e dare gli strumenti necessari alle nuove generazioni per trattare l’argomento con la giusta consapevolezza. Otto anni fa, infatti, è stata redatta, grazie al sostegno del Club, e presentata la pubblicazione accademica “Colour? What Colour?”, report che analizza concretamente i tipici fenomeni razzisti appartenenti al mondo del calcio“.

La nota continua: “Nel 2020 lo step successivo: l’evoluzione e rivoluzione del progetto “Un Calcio al Razzismo”, proposto nella sua nuova veste di percorso scolastico gratuito per le scuole secondarie di primo grado e dedicato ai temi: razzismo, etichette, stereotipi, discriminazione e, a partire da quest’anno scolastico, oltre il limite del pregiudizio sulla disabilità”. “Nel 2021 la Juventus ha voluto mettersi in gioco ulteriormente, stavolta in modo ancor più innovativo per un club di calcio: lanciando un podcast dedicato alla questione razziale, dedicando il necessario esame a questo fenomeno. Non è, infatti, evitando o eliminando la parola razza che si risolve il problema relativo al razzismo. La prima stagione di “Sulla Razza” – di e curato da Nadeesha Uyangoda, Nathasha Fernando e Maria Catena Mancuso – realizzata grazie al sostegno di Juventus ha visto lo sviluppo, puntata per puntata, di un percorso articolato su 12 parole. Mettendo al centro il linguaggio si è voluto tradurre parole appartenenti al mondo anglosassone che esprimono tipici atteggiamenti razzisti quotidiani ma che non trovano il nome giusto nel contesto italiano se non a livello accademico. Un’edizione che ha fatto parlare di sé e che è arrivata in short list ai Pod Awards 2021 nelle due categorie Diversity e Divulgazione”.

Ed infine: “Oggi vengono rilasciate le prime due puntate della seconda stagione di “Sulla Razza”. Simile la struttura ma nuove interessanti parole chiave al centro delle nuove dieci puntate. Una stagione rinnovata per contenuti e veste, che vede nuovi partner a fianco del progetto: il podcast, sempre curato e di Nadeesha Uyangoda Maria Catena Mancuso e Nathasha Fernando e realizzato grazie a Juventus quest’anno è stato prodotto è stato prodotto da OnePodcast e verrà distribuito sulle principali piattaforme“.