Boxe, Fury ci riprova: mandata una bozza di contratto a Joshua per match a settembre

Tyson Fury non molla e prova nuovamente a dar vita a quello che sarebbe senza dubbio il match dell’anno contro Anthony Joshua. “E’ un incontro che tutti vogliono vedere, me compreso. Dai AJ, diamo al mondo quello che vuole. Adesso tocca a te”, annuncia il peso massimo sui social. Un match con Joshua era invece stato programmato nell’agosto 2021 in Arabia Saudita ma una corte statunitense stabilì che Deontay Wilder aveva la precedenza e fu così l’americano il rivale – poi battuto – da Fury nell’ottobre dello stesso anno, mentre un mese prima Joshua veniva privato delle sue corone da Usyk.