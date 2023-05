Real Madrid, il ritorno di Brahim Diaz per sostituire Asensio

Il ritorno di Brahim Diaz per sostituire Marco Asensio. Il quotidiano spagnolo “As” fa il punto sul mercato del Real Madrid. Dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza, Asensio lascerà i ‘Blancos’ e per questo la società pare intenzionata a riportare alla base Diaz dopo i tre anni in prestito al Milan. L’alternativa al ritorno di Diaz inteoria sarebbe Take Kubo, anche per lui un passato ai blancos prima di essere ceduto alla Real Sociedad per 6 milioni di euro senza recompra ma con solo un diritto d’opzione: per riportarlo al Bernabeu servirebbero i 60 milioni della clausola, troppi per Florentino Perez che ha già pronto un investimento importante e oneroso per Bellingham.