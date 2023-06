Boxe, il CIO condanna minacce del presidente dell’IBA Umar Kremlev

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di andare sulla via della condanna per le accuse rivolte dal presidente dell’IBA (International Boxing Association) Umar Kremlev nei confronti di alcuni esponenti rivolte all’indirizzo di alcuni membri del CIO.

L’organo mondiale dello sport riferisce che il 40enne dirigente russo ha esternato le dichiarazioni nel corso di un forum continentale dell’American Boxing Confederation a Brasilia. Questo il comunicato dei membri del CIO che hanno spiegato la situazione: “L’incitamento all’odio e il linguaggio dispregiativo contro le persone che lavorano per il Cio, che stanno semplicemente svolgendo i loro ruoli professionali, e contro il Cio come organizzazione, è semplicemente inaccettabile. Accusare le persone di ‘coprire crimini’ è altamente diffamatorio. Chiedere che un individuo precedentemente legato al Cio venga ‘fucilato’ è un linguaggio che non ha posto nello sport o in qualsiasi normale dibattito civile“.