Federcalcio del Kuwait rigetta le accuse di razzismo dell’Irlanda U21

La federcalcio del Kuwait respinge le accuse di razzismo di cui si sarebbero resi protagonisti i propri giocatori ieri in Austria durante un’amichevole contro l’Under 21 dell’Irlanda. Secondo quanto affermato dai giocatori irlandesi, i kuwaitiani avrebbero insultato una loro riserva e per questo avevano chiesto di sospendere la partita al 25′ della ripresa. “L’informazione circolata è falsa”, ha affermato la Federazione del Kuwait che ha “rigettato categoricamente queste accuse” e afferma di voler lottare contro “ogni forma di discriminazione, illegalità e razzismo”. Secondo questa, l’amichevole è stata sospesa dall’arbitro “per la durezza e le tensioni in campo tra i giocatori e per proteggere i giocatori da possibili infortuni”.