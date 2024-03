Boxe, al via il Preolimpico di Busto Arsizio verso Parigi 2024: sorteggiati i tabelloni

Il grande pugilato si prende la scena all’E-Work Arena di Busto Arsizio dal 3 all’11 marzo, con il Boxing Road To Paris 1st World Qualifying Tournament. Nove giorni di gara, 49 pass olimpici in palio sul ring, di cui 21 alle donne e 28 agli uomini in 13 categorie di peso, 7 maschili (4 pass per i 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80, 92 kg, +92 kg) e 6 femminili (4 pass i 50 Kg, 54 Kg, 66 kg, 75 kg, 2 per i 57 kg, 3 per i 60 kg).

La kermesse preolimpica, che prenderà il via domani con la prima sessione di gara, vedrà al via nove azzurri a caccia di un pass: per le donne nei 54kg Sirine Charaabi, nei 60kg Alessia Mesiano, nei 66kg Angela Carini, nei 75kg Melissa Gemini; mentre per gli uomini nei 51kg Federico Serra, nei 57kg Francesco Iozia, nei 63,5kg Gianluigi Malanga, nei 71kg Salvatore Cavallaro e nei 92+kg Diego Lenzi. A guidarli sarà il DT Emanuele Renzini, aiutato dai Tecnici Riccardo D’Andrea, Laura Tosti, Sumbu Patrizio Kalambay, Eugenio Agnuzzi, Massimiliano Alota, Gennaro Moffa e Giovanni Cavallaro.

Accanto a loro gli azzurri che hanno già conquistato il pass olimpico agli European Games di Cracovia: Irma Testa nei 57 Kg, Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 Kg, Giordana Sorrentino nei 50 Kg e Salvatore Cavallaro negli 80. “In linea generale sono contento per l’esito dei sorteggi – ha dichiarato il DT Emanuele Renzini – perché molti degli atleti che incontreremo nei primi turni già li conosciamo. Abbiamo le potenzialità per batterli. A fare la differenza saranno la testa, il cuore e la prestazione sul ring. Difficile fare previsioni perché ci sono troppe variabili ma tutti gli azzurri sono in grande forma. Domani inizieremo con Serra che ha già dimostrato di essere pronto peri Giochi Olimpici in Polonia, dove purtroppo non è stato premiato. E’ molto concentrato e ha raggiunto il peso di categoria”.