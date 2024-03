MOVIOLA – Torino-Fiorentina, Ricci espulso per proteste: Juric imbufalito con Marchetti

Finale di primo tempo bollente. Nel corso di Torino-Fiorentina, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, l’arbitro Matteo Marchetti di Ostia diventa il protagonista: sul finire della prima frazione di gioco Ricci viene steso da Arthur in scivolata, il direttore di gara fischia fallo ma Ricci protesta perché vuole l’ammonizione. Ammonizione che però si prende lui per proteste ed essendo il secondo giallo, Ricci viene espulso anzitempo. In seguito Marchetti ammonisce anche Arthur per il fallo commesso. La panchina del Torino è una furia: Juric, già ammonito, è incontenibile e tutti i componenti della panchina sono in piedi. Faticosamente viene riportata la calma in campo. Ma il Torino dovrà giocare tutto il secondo tempo con un uomo in meno.