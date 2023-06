Boulter-Burrage oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Nottingham 2023

Katie Boulter sfiderà Jodie Burrage nella finale del WTA 250 di Nottingham 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Non potevano che esserci due giocatrici inglesi nell’atto conclusivo di questo torneo, storico per il tennis britannico. A contendersi il titolo saranno due sorprese, entrambe fuori dalla top 100 a inizio settimana ma protagoniste di uno splendido cammino. Secondo i bookmakers scenderà in campo con i favori del pronostico Boulter, che non ha ancora perso un set ed ha estromesso ben tre connazionali. Burrage ha invece eliminato avversarie del calibro di Linette e Cornet, ma sarà chiamata a ribaltare il pronostico della vigilia.

Boulter e Burrage scenderanno in campo oggi, domenica 18 giugno alle ore 13:30.