Borussia Dortmund: ufficiale il rinnovo di Reus fino al 30 giugno 2024

Il Borussia Dortmund ed il suo capitano ancora insieme: Marco Reus ha prolungato ufficialmente il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Un anno in più di accordo prima, con la scadenza rimandata da questo al prossimo anno. Così il tedesco ai canali ufficiale del club: “Sono contento di aver prolungato il mio contratto per un altro anno, perché ho sempre detto che preferirei giocare al BVB e in nessun altro club nella mia carriera. Come squadra, come tutti i nostri tifosi, abbiamo in mente un grande obiettivo su cui siamo tutti concentrati: vogliamo essere campioni di Germania. Abbiamo bisogno che ogni singolo giocatore del Borussia lo faccia”.