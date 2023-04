Juventus, sui book crolla la quota sull’addio di Allegri. Conte e Zidane si giocano a 5

Un nuovo momento difficile per la Juventus in questa travagliata stagione: tre sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia pesano tanto. E allora il futuro di Massimiliano Allegri torna in bilico e i bookmakers si adeguano di conseguenza. Snai, dopo la sconfitta contro l’Inter di ieri sera, ah dimezzato la quota relativa ad un possibile addio entro fine stagione: si passa da 15 a 7,50. Per l’eventuale sostituzione, come riporta Agipronews, la dirigenza potrebbe puntare su un tecnico esperto che già conosce l’ambiente bianconero: si gioca a 5 il ritorno di Antonio Conte e alla stessa quota si trova anche Zinedine Zidane, a caccia di una nuova esperienza dopo l’addio al Real Madrid di ormai due stagioni fa.