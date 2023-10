Borussia Dortmund-Milan 0-0, Terzic: “Buona prestazione, mancata lucidità”

“Sono contento della nostra prestazione, abbiamo giocato bene. Li abbiamo pressato come volevamo, abbiamo vinto molti contrasti ma alla fine ci è mancata la lucidità nella finalizzazione”. E’ questa l’analisi di Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, al sito dell’Uefa dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in casa contro il Milan nella seconda giornata dei gironi di Champions League, che relegano i tedeschi all’ultimo posto nel girone.