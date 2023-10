Borussia Dortmund-Milan 0-0, Calabria: “Purtroppo siamo in uno dei gironi più difficili della storia”

“Purtroppo siamo in uno dei gironi più difficili della storia della Champions, già ci era capitato due anni fa”. Così Davide Calabria, capitano del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata in casa del Borussia Dortmund: “Alla fine non siamo stati così bravi nella costruzione e nel recupero palla e questo non ci ha consentito di vincere”, ha aggiunto il laterale destro dopo lo 0-0 in Germania.