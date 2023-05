Borussia Dortmund-Mainz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Bundesliga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Borussia Dortmund e Mainz, valevole per la trentaquattresima giornata di Bundesliga 2022/2023. Al termine di un campionato lottatissimo i gialloneri hanno ora la possibilità di finalmente tornare a conquistare il titolo di Campioni di Germania. E davanti al loro pubblico. Potrebbe anche non servire la vittoria nel caso il Bayern non riuscisse contemporaneamente a fare risultato, ma è un’eventuale alla quale la squadra di Terzic non deve pensare. Con una vittoria si è campioni. La sfida è in programma oggi, sabato 27 maggio alle 15:30. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW.