Borussia Dortmund, Emre Can: “Eliminati per colpa dell’arbitro”

Emre Can ha identificato senz’altro il suo colpevole per l’eliminazione del Borussia Dortmund in Champions League contro il Chelsea, ed è il direttore di gara Makkelie: “L’arbitro è colpevole della nostra eliminazione. Credo che sia stato molto arrogante con noi. Non capisco perché ha fatto ripetere il rigore, visto che in area di rigore c’erano tanti giocatori e non soltanto nostri. Makkelie ha avuto un atteggiamento sbagliato nei nostri confronti per tutta la partita, non meritavamo di uscire”.