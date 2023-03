Monza, Galliani: “Salvezza? Anche con meno di 40 punti. Siamo settimi da quando c’è Palladino”

Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, ha parlato agli studenti del liceo scientifico Zucchi, lo stesso che lui stesso frequentò da giovane, in centro a Monza. “Potrebbe bastare qualcosa meno di 40 punti per raggiungere l’obiettivo salvezza – ha affermato –. Da quando c’è Palladino sulla nostra panchina, il Monza è settimo e dunque in zona Conference League, pienamente in corsa per un posto nelle coppe europee della prossima stagione”.

Infine, il ricordo della stagione 2021/2022, annata che ha visto i brianzoli conquistare la prima promozione in Serie A a 110 anni dalla fondazione del club. Non fu affatto semplice, perché il Monza fu sconfitto dal Perugia proprio nell’ultima giornata di regular season e cedette nella volata con Lecce e Cremonese, dovendo ricorrere ai play-off, poi vinti a Pisa. “A Perugia – ha dichiarato Galliani –, mentre andavo verso la curva a salutare e ringraziare i nostri tifosi, ero molto demoralizzato: ho pensato a una maledizione senza fine. Poi, ai playoff, è arrivato un dolce trionfo a Pisa: ho visto gli occhi di Berlusconi sprizzare la stessa felicità che gli vidi il 24 maggio 1989, a Barcellona, subito dopo la conquista della prima Coppa dei Campioni”.