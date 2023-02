Bonadio-Galan stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023

Riccardo Bonadio sfiderà Daniel Galan nel primo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. A 29 anni l’azzurro si è regalato il primo tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, un premio meritato dopo quanto fatto nel corso dell’ultimo anno e mezzo, in cui è riuscito a fare il salto di qualità e stazionare nei primi 200 del ranking mondiale dopo una carriera fino a quel momento caratterizzate perlopiù da tornei ITF. Nelle qualificazioni Bonadio ha dominato i suoi due incontri e ora si appresta a sfidare un Galan che è giocatore con classifica ben più alta, ma non esattamente nel miglior periodo della carriera. Una sola vittoria nelle ultime otto partite giocate a cavallo tra 2022 e 2023. C’è un precedente, in cui il colombiano la scorsa stagione vinse in due set ad Amburgo.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Bonadio e Galan scenderanno in campo questa sera alle ore 23:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista colombiano. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.