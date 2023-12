Bologna, Ferguson: “Non siamo stati la solita squadra, guardiamo avanti”

Lewis Ferguson parla dopo la sconfitta per 3-0 del Bologna contro l’Udinese: “Oggi non siamo stati il solito Bologna, l’Udinese ha giocato meglio di noi e vinto meritatamente. Questo risultato non deve cancellare quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione: guardiamo avanti per fare un grande 2024. C’è sempre pressione nel calcio e ora che siamo nella zona alta della classifica sicuramente è aumentata. Dopo questa gara non dobbiamo demoralizzarci ma rimanere concentrati e prepararci al meglio per la sfida col Genoa. I nostri tifosi sono sempre incredibili e lo sono stati anche oggi dal primo minuto a fine partita. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e ringraziarli, vorremmo sempre regalargli le prestazioni che meritano. Salterò la prossima gara e mi dispiace: vorrei giocare sempre ma sono squalificato: sarò tifoso per un giorno”.