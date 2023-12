Formazioni ufficiali Juventus-Roma, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. L’incontro che chiude questo turno di campionato si disputa all’Allianz Stadium, dove i bianconeri ospitano la Roma di Mourinho, determinata a dare continuità al successo contro il Napoli. La Juve invece proverà ad approfittare del passo falso dell’Inter per riportarsi a -2 e mettere pressione ai rivali per lo scudetto. Di seguito le scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e José Mourinho.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Yildiz, Vlahovic

Roma: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Zalewski, Dybala, Lukaku