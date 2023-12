Milan-Sassuolo: infortunio per Berardi, entra l’ex Castillejo

Infortunio per Domenico Berardi nel secondo tempo di Milan-Sassuolo. L’esterno dei neroverdi ha sentito dolore e si è dovuto fermare, chiedendo immediatamente il cambio a Dionisi: da capire l’entità del suo problema fisico, ma ha lasciato il campo dolorante. Al suo posto ecco l’ex di turno Samu Castillejo, col recente passato proprio in rossonero, per gli ultimi venti minuti di gioco.