Bologna, De Silvestri: “Io capace di mettere in difficoltà le difese avversarie, oggi prova di carattere di squadra”

Le parole di Lorenzo De Silvestri ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Bologna contro il Genoa per 1-1: “Fa piacere l’affetto della gente perché giochiamo anche per queste emozioni. Qualche gol in Serie A diciamo che l’ho fatto. Mi sento un giocatore, capace di mettere in difficoltà le difese avversarie in area di rigore. Non riuscivamo a sboccarla, ma alla fine il gol è meritato. Volevamo dare una dimostrazione di carattere in primis a noi stessi dopo il ko di Udine. Quella partita a noi non è andata giù. Siamo partiti in difficoltà, ma poi il secondo tempo è stato spettacolare. È stata una partita, dove abbiamo tirato fuori gli attributi. Abbiamo un buon feeling con Bologna e tutti i tifosi: ci serve il loro tifo in soprattutto in questi momenti di difficoltà. Anno nuovo? La mia intenzione è aiutare il Bologna sia dentro che fuori dal campo. Alla fine, tireremo le somme, ma tutte le partite vanno giocate con ardore e ambizione“.