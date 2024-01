Bologna-Genoa 1-1, Thiago Motta: “Meritavamo di più. Ecco perché la gente ama questa squadra”

“Noi giochiamo sempre per la vittoria e oggi meritavamo qualcosa in più. Il calcio è così e dobbiamo accettare questo pareggio e andare avanti. Noi continueremo a giocare e questo non è negoziabile. Oggi abbiamo trovato un Genoa, bravo a chiudersi. Oggi è stata l’ennesima dimostrazione dello spirito che questi ragazzi hanno”. Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, a Dazn dopo la sfida contro il Genoa: “De Silvestri? È un ragazzo speciale, è entrato in un momento complicato. Lui in queste situazioni, come Calafiori, ci crede sempre e va dentro l’area. Lui ha qualcosa di speciale che gli permette di arrivare dentro l’area al momento giusto e segnare. Non era facile, ma lui ci ha creduto fino alla fine assieme ai suoi compagni. Il gol è la prova dello spirito e del gran cuore dei ragazzi. Calafiori? L’Europeo è lontano, ma è un ragazzo che sta facendo partite fantastiche. Sappiamo che la Nazionale lo sta osservando. Lui non ha paura anche di attaccare e creare squilibrio nelle difese avversarie. Oggi meritava il gol, ma sono certo che penserà già alla prossima partita sempre con questo spirito”.

Poi a Sky Sport: “La gente ama il mio Bologna per il modo di giocare e per quello che trasmette il gruppo, ogni calciatore. Con rispetto dell’avversario, cerchiamo sempre di ottenere i risultati. Nessuno a inizio stagione poteva immaginarsi il Bologna così in alto, questo fa bene a noi e al calcio”.