Bologna, 24 convocati per il ritiro di Valles: assente Orsolini per infortunio

Mister Thiago Motta ha ufficializzato i nomi dei convocati per la prima fase di ritiro in programma a Valles-Rio Pusteria. Sono 24 i calciatori che da venerdì saranno impegnati in Trentino. Non è presente Riccardo Orsolini, fermato da una tendinopatia all’adduttore sinistro. Il calciatore, già al centro di tanti rumors di mercato, lavorerà all’Isokinetic seguendo un programma personalizzato. Il ritiro dei felsinei prenderà il via con una doppia sessione di allenamento domani.