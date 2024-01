Bolelli/Vavassori-Hanfmann/Koepfer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno contro Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer nella semifinale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Oltre a Sinner, l’Italia sogna anche nel doppio maschile dove Bolelli e Vavassori sono riusciti a spingersi fino al penultimo atto. Dopo tre belle vittorie (tra cui quella ai danni dei veterani francesi Mahut/Roger-Vasselin), ne è arrivata un’altra di spessore ai danni dei più quotati Krawietz/Puetz che ha permesso al duo azzurro di raggiungere la semifinale. Per Bolelli si tratta della terza in carriera dopo quelle centrate con Fognini nel 2013 e nel 2015; per Vavassori è invece la prima in carriera ed arriva insieme al best ranking con tanto di debutto in top 30. I bookmakers non si sbilanciano: le due coppie partono alla pari e venderanno cara la pelle pur di staccare il pass per la finale.

Le due coppie scenderanno in campo oggi (giovedì 25 gennaio) come terzo match sulla Rod Laver Arena al termine di Machac/Zhang-Bopanna/Ebden, con inizio fissato non prima delle ore 03.00 italiane.