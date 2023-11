Bob a quattro Coppa del Mondo, Baumgartner: “Ottimo risultato, ci dà tanta motivazione”

Le parole di Patrick Baumgartner dopo lo storico secondo posto conquistato dall’Italia nella Coppa del mondo di bob a quattro: “Il risultato di oggi è ottimo ed è il frutto del grande lavoro che tutta la squadra fa ogni giorno. Ce lo aspettavamo, anche se forse non così presto. In questi giorni ci siamo trovati molto bene sulla pista olimpica, abbiamo migliorato la spinta e guidato bene. Grazie al dt Oioli che ci supporta sempre, ai tecnici, e grazie alla FISI che ci permette di lavorare al meglio. Ora continuiamo il nostro percorso e vedremo di gara in gara cosa riusciremo a fare. Siamo tutti molto contenti e credo che questo risultato darà una spinta positiva a tutta la squadra e ci darà tanta motivazione in più“. Il commento poi del dt Maurizio Oioli: “Siamo contentissimi ed emozionati, è il coronamento del lavoro degli ultimi anni, siamo riusciti a mettere insieme i pezzi e fare una settimana per noi da record, con il quarto posto nel due di venerdì e il sesto di sabato, sempre nel quattro. Sapevamo che si poteva fare qualcosa di importante e oggi il risultato è arrivato”.