Kylian Mbappè: “Futuro? Ora non ne voglio parlare”

“Futuro? È qualcosa di cui non voglio parlare, soprattutto perché l’ho già fatto a giugno e ha occupato gran parte dello spazio dedicato alla nazionale”. Lo ha detto a Telefoot Kylian Mbappè dal ritiro della Francia dopo la vittoria dei Bleus per 14-0 su Gibilterra. Il suo contratto con il Psg è in scadenza e il Real Madrid sembrerebbe aver iniziato una riflessione sull’opportunità di ingaggiare il fuoriclasse francese a parametro zero. Per ora Mbappè si concentra sul presente. “I 300 gol sono un nuovo traguardo per me ma passano al secondo posto, abbiamo fatto una prestazione collettiva straordinaria. È un traguardo, voglio continuare a essere decisivo per la Nazionale e per il club”, ha assicurato il parigino al microfono di TF1.