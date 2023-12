Bob a due, Coppa del Mondo Innsbruck 2023: dominio tedesco. Nona posizione per Baumgartner/Obou

Dominio tedesco nella tappa di Innsbruck (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2023-2024. Il successo è andato al team composto da Johanes Lochner e Georg Fleischhauer con il crono di 1:41.94, davanti alla coppia Friedrich/Schuller che si è fermata a un passo dai connazionali chiudendo in 1:42.02. Sul terzo gradino del podio, più staccato, l’equipaggio formato da Adam e Issam Ammour in 1:42.68. Nona posizione per l’Italia con Patrick Baumgartner/Robert Mircea, a +1.37 dai vincitori. Ultima posizione, dopo non essere entrata nella seconda manche, per la coppia Vaariola/Obou.