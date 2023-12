Psg, l’Arabia vuole ancora Mbappé: “Sa dove siamo, il discorso è aperto”

Il direttore della Saudi Pro League, Michael Emenalo, è tornato a parlare del possibile arrivo in Arabia Saudita di Kylian Mbappé dopo che il fuoriclasse francese aveva rifiutato l’offerta monstre dell’Al-Ittihad la scorsa estate. “Il discorso è aperto, non sappiamo cosa voglia fare – spiega Emenalo – La nostra posizione è chiara, i giocatori del livello di Mbappé sanno dove siamo.” Parole che non escludono, ma anzi alimentano le voci su un nuovo assalto dall’Arabia per una delle stelle del calcio mondiale. Dal momento che le offerte economiche non sembrano essere un problema per la Saudi League, tutto dipenderà probabilmente dalla volontà del giocatore.