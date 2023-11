BJ King Cup, Garbin: “Non ci accontentiamo, domani in finale per vincere”

La capitana Tathiana Garbin parla al termine della semifinale della Billie Jean King Cup vinta dall’Italia contro la Slovenia, che apre le porte alla finale della cosiddetta Davis femminile: “Non ci si accontenta mai. Dobbiamo festeggiare ma non ci accontentiamo. Domani andiamo per vincere la finale. Le nostre avversarie sono fortissime ma noi abbiamo dalla nostra parte la nostra passione e la passione degli italiani che spero domani accorrano qui in Spagna. Domani sarà un altro giorno ma ci divertiremo. E’ un sogno che parte da lontano e che si è realizzato oggi. Tanto lavoro da parte della ragazze, dei loro team e della federazione. Un grande lavoro di squadra. Sono orgogliosissima delle mie ragazze. Hanno fatto qualcosa di straordinaria. Io le ho conosciute giovanissime. Abbiamo iniziato quando Martina e Jasmine erano giovanissime e debuttato a Forlì. Si costruisce da lontano. Spesso i giovani vogliono tutto e subito. Queste ragazze hanno costruito la loro carriere da lontano“.