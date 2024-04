Biglietti F1 GP Imola 2024: come prenderli e dove acquistarli, ecco i prezzi

La Formula 1 si prepara ad arriva in Italia con il Gran Premio dell’Emilia Romagna, ospitato dal circuito di Imola. Dopo il successo della Ferrari in Australia, sono molti i tifosi della Rossa interessati all’acquisto dei biglietti dell’evento tricolore che si svolgerà tra il 17 e il 19 maggio. L’autodromo non ha ancora raggiunto il sold out per uno dei tre giorni di azione in pista e ci sono tagliandi disponibili per ogni giornata. Per il venerdì, tutti i settori hanno ancora almeno un posto libero e i prezzi variano dai 50 euro per il biglietto circolare ai 120 delle tribune centrali. Per la giornata di sabato, ha terminato i posti solo la tribuna delle Acque Minerali 1, mentre restano disponibili gli altri settori. I prezzi variano dai 60 euro ai 250. Infine, per domenica, rimangono disponibili le zone sul rettilineo principale, il circolare, le Acque Minerali 4 e 5, la Variante Alta 4 e la Villeneuve 3. Il listino prezzi qui va dai 75 euro ai 660. L’acquisto è possibile online sulla piattaforma di ‘Ticketone’, dove è possibile selezionare il proprio biglietto nella giornata prescelta e scegliere il proprio posto. Successivamente arriverà via mail la conferma dell’acquisto e il biglietto in formato digitale, che andrà stampato e portato con sé in circuito il giorno del Gran Premio, per essere scansionato dagli addetti alla sicurezza.