Torino, Juric: “Grande partita, puniti dai nostri errori”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Empoli: “Stasera abbiamo commesso tanti errori, per esempio sul contropiede del 2-1 mentre eravamo in controllo, oppure sull’errore sfortunato di Bellanova. Su tutti e tre i gol abbiamo pagato caro delle nostre ingenuità. La squadra ha giocato per me davvero un grande calcio contro un Empoli che stava facendo bene nelle ultime uscite. Questa sconfitta sembra un segno del destino“. L’allenatore granata ha poi proseguito: “Ho visto i ragazzi consapevoli della gran partita fatta. Quando fai errori di questo tipo alla fine vieni punito, ma i ragazzi lo hanno capito. Mi spiace perché abbiamo subito solo quattro tiri in porta. Quando la squadra gioca così bene e i giocatori commettono degli errori mi dispiace molto, ma mi arrabbio meno con loro. Vedo la squadra bene ormai da mesi e sono sicuro che faremo bene nelle ultime sette giornate“. Infine, Juric ha commentato così l’errore di Bellanova nel finale di partita: “Il gol del 3-2 nasce da una situazione normale e gestibile, dove Bellanova ha preso una brutta decisione. Quest’anno Raoul ha fatto passi da gigante, guadagnandosi anche la Nazionale: gli errori capitano, ma deve ripresentarsi in allenamento con la stessa voglia di sempre“.