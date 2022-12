Biglietti Atp Finals Torino 2023: dove prenderli, prezzi, ecco tutte le informazioni

Aperta la vendita dei biglietti per le Atp Finals 2023, in programma a Torino. Per il terzo anno di fila, sarà il Pala AlpiTour del capoluogo piemontese ad accogliere i migliori otto giocatori del mondo e le migliori otto coppie di doppio. Come sempre, il Master di fine anno richiama spettatori di tutto il mondo, che vorranno assicurarsi il proprio biglietto al più presto. Andiamo dunque a scoprire insieme dove comprare i biglietti per le Nitto ATP Finals, in programma dal 12 al 19 novembre 2023, i prezzi e tutte le informazioni.

Innanzitutto va tenuto a mente che, da venerdì 16 dicembre fino a giovedì 22 la vendita sarà riservata esclusivamente ai soli tesserati FIT. La vendita libera comincerà dunque a partire da venerdì 23 dicembre. Da oggi, venerdì 16 dicembre, è possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per l’edizione del 2023 delle Nitto ATP Finals in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre 2023. I biglietti saranno acquistabili online agli indirizzi tickets.nittoatpfinals.com e www.ticketone.it. Per quanto riguarda i prezzi, che variano a seconda della sessione e della giornata, ecco di seguito tutte le informazioni.