Biathlon, Wierer: “Voglio chiudere bene la stagione”. Vittozzi: “Questa è la coppa più bella”

Non può che essere entusiasta del successo a Ostersund Dorothea Wierer, che ai microfoni della Fisi ha commentato la vittoria in Svezia: “Abbiamo trovato condizioni invernali rispetto al caldo della scorsa settimana a Nove Mesto. Se sono riuscita a fare bene è anche per questo. Nel secondo poligono sono stata brava perché ero un po’ lenta, mentre nell’ultimo giro mi sono sorpresa per la velocità. Ringrazio il mio skiman che mi ha consentito di andare forte“. Un successo importante anche in classifica generale: “Onestamente non ci penso. Temo che i giochi siano fatti e non ci saranno grandi cambiamenti. Perciò punto a fare belle prestazioni, consapevole che solitamente nel finale di stagione la mia condizione fisica cala“.

Ha poi parlato anche Lisa Vittozzi, seconda ma con la Coppa di specialità in bacheca: “Avevo in testa questa gara da due settimane, pertanto l’attesa era snervante e non era semplice fare una prestazione simile. Ho accusato la tensione, forse per la prima in stagione, perché ci tenevo a fare bene, ma sono stata brava a reagire. Evidentemente sono maturata grazie all’esperienza delle ultime stagioni. Questa coppa è più bella di quella del 2019 perché il cammino è stato più difficile“. Vittozzi ha poi aggiunto: “Classifica generale? Non nego di puntarci, d’altronde la storia di questo sport ci insegna che può accadere di tutto. Voglio giocarmi le mie chance fino all’ultimo“.