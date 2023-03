Tirreno-Adriatico 2023, Giulio Ciccone investito da auto dell’organizzazione in diretta tv (VIDEO)

di Giorgio Billone 15

Incredibile situazione verificatasi alla Tirreno-Adriatico 2023, dove al termine della quarta tappa della corsa dei due mari, Giulio Ciccone è stato di fatto investito da un’auto dell’organizzazione dell’evento ciclistico che transitava dalla zona dell’arrivo di Tortoreto. Lo scalatore abruzzese era impegnato nella consueta intervista in diretta tv sulla Rai e all’improvviso è stato travolto, per fortuna senza cadere ma con conseguenze al suo ginocchio subito gonfiato, da una vettura della carovana. Sconcerto da parte di Francesco Pancani in telecronaca, in alto e di seguito ecco il video del surreale e grave episodio.