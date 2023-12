Biathlon, weekend finito per Wierer: ha lasciato Lenzerheide per tornare in Italia

Dorothea Wierer non prenderà parte alle restanti gare di biathlon in programma nel weekend a Lenzerheide. A renderlo noto è stata la FISI, che ha comunicato che l’azzurra ha lasciato la località elvetica per fare ritorno in Italia allo scopo di “ritrovare la migliore condizione di salute“. Wierer era apparsa in difficoltà a livello fisico già nella sprint di giovedì, perciò non sorprende più di tanto tale decisione, anche perché la stagione è ancora lunga. La finanziera di Anterselva non ha ancora avuto l’opportunità di esprimersi al meglio, complici i problemi fisici – dal raffreddore di Sjusjoen alla febbre alta prima Oestersunds -, e pur avendo sempre scelto di gareggiare, ora è costretta a prendersi una pausa forzata per ritrovare la sua migliore condizione e ripartire più forte di prima.