Slittino, CdM Whistler: bene Voetter e Oberhofer nel doppio, secondo podio stagionale

Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Whistler, in Canada, dove è in corso la seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino. Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono infatti salite nuovamente sul podio, ottenendo il terzo posto nel doppio. Le azzurre hanno preceduto le statunitensi Forgan/Kirkby e le austriache Egle/Kipp, mentre si sono dovute attendere per soli 95 millesimi alle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, prime davanti alle connazionali Eitberger e Schirmer per 0”080.

In campo maschile, invece, sono arrivati due importanti quarti posti. Nel singolo, dominato dal solito Max Langenhan, Dominik Fischnaller ha chiuso a soli 7 decimi dal vincitore e a circa mezzo secondo dal podio, completato da Jonas Mueller e Kristers Aparjods. 11° Leon Felderer, 24° invece Alex Gufler. Nel doppio, infine, primo successo stagionale per i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, capaci di precedere gli austriaci Steu/Kindl e i connazionali Orlamuender/Gubitz. Quarto posto per gli altoatesini Ivan Nagler e Fabian Malleier per un solo decimo. Più indietro Rieder/Kainzwaldner, noni, e Rieder/Gufler, sedicesimi.